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Хищение более 27 млн грн при строительстве детского сада под Киевом: дело направили в суд

20:52, 6 марта 2024
Направлено в суд дело о хищении более 27,3 млн. грн. при строительстве дошкольного учебного заведения в пригороде Киева.
Хищение более 27 млн грн при строительстве детского сада под Киевом: дело направили в суд
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5 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о хищении более 27,3 млн грн при строительстве дошкольного учебного заведения в пригороде Киева. Об этом сообщает НАБУ.

По данным следствия, в феврале 2018 года один из сельсоветов Киевской области объявил тендер на строительство детского сада на 280 мест, победу в котором одержал заранее определенный подрядчик (ООО 1). По условиям тендера он должен был построить заведение и ввести его в эксплуатацию до конца 2018 года. Зато подрядчик и чиновники сельсовета завладели более 27,3 млн грн во время строительства детсада, который до сих пор недостроен.

Детективы выявили поддельные акты выполненных работ, в частности по завышению стоимости и объема строительных работ и использованных материалов, а также расчеты с другим подрядчиком (ООО 2) за услуги по разработке проектной документации, которые на самом деле не предоставлялись.

В ноябре 2022 года НАБУ и САП разоблачили пятерых участников схемы и сообщили им о подозрении. Речь идет о:

  • председателя сельского совета в Киевской области (организатор схемы);
  • главного бухгалтера (член тендерного комитета сельского совета);
  • 2 директоров ООО 1;
  • директора ООО 2 (организатор схемы).

Квалификация: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

В марте 2023 года расследование было завершено.

Расследование этих фактов детективы Национального бюро начали по собственным наработкам.

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