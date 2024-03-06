Более 550 сотрудников Европарламента пожаловались на психологическую травлю на работе

Пострадавшие утверждают, что жалобы не были восприняты всерьез.

Источник фото: Daniel Kalker

Более 550 работников Европейского парламента утверждают, что стали жертвами психологической травли на работе, согласно анонимному опросу, проведенному организацией MeTooEP и опубликованному в издании Politico.

В период с июня по август 2023 года было опрошено 1 135 человек относительно их опыта в отношении домогательств и травли на рабочем месте. Почти половина участников опроса (49,6%) заявили, что стали жертвами психологической травли, 15,5% сообщили о сексуальных домогательствах, а 8,1% указали на физические нападки.

Результаты опроса также показали, что 42,4% респондентов были свидетелями определенной формы харассмента на рабочем месте.

Многие из тех, кто сталкивался с травлей, не сообщали об этом официально из-за "более сильных обидчиков", "отсутствия доверия", "страха перед последствиями" и "неясности процедур сообщения".

Те, кто обращался за помощью в парламенте, чаще всего сообщали, что никаких мер не было принято, их жалобы не были серьезно восприняты или же их наказали руководители. Никто не отметил, что была попытка урегулировать ситуацию путем конструктивного диалога с обидчиком.

Многие из тех, кто обращался за помощью, сообщили, что их перевели на другую должность или даже поощряли покинуть парламент.

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