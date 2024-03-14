Стало відомо, коли МВФ планує обрати нового голову

МВФ почав приймати заявки від кандидатів на посаду директора-розпорядника.

З 14 березня Міжнародний валютний фонд почав приймати заявки від кандидатів на посаду директора-розпорядника. Про це інформують у пресрелізі фонду.

Заявки приймаються до 3 квітня, а сам процес буде таємним. Кандидати можуть бути номіновані членами ради керівників або виконавчої ради фонду.

Після цього буде сформовано шорт-лист із трьох осіб, який уже буде озвучено широкому загалу. Потім рада керівників проведе особисті зустрічі з кандидатами і обере майбутнього директора-розпорядника.

МВФ планує завершити процес вибору нового голови до кінця квітня.

Нагадаємо, чинним керівником МВФ є Крісталіна Георгієва, вона обійняла цю посаду в жовтні 2019 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.