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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о «клубе белого бизнеса», который получит ряд налоговых преимуществ

Будет введен Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.

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Европарламент законом об искусственном интеллекте запретил собирать изображения лица с записей камер видеонаблюдения для создания баз данных

Биометрические системы идентификации граждан «в реальном времени» можно будет использовать только при условии специального предварительного судебного или административного разрешения.

Европарламент принял закон, которым запретил оказывать давление на СМИ, включая задержание, обыски в офисах и установку ПО для наблюдения

Как отмечает Европарламент, согласно новому закону властям будет запрещено оказывать давление на журналистов и редакторов, чтобы они раскрыли свои источники, включая задержание, санкции, обыски в офисах или установку программного обеспечения для наблюдения на их электронных устройствах.

Закон о мобилизации позволит обнаружить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других реестрах

Член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко отметил, что законопроект 10449 о мобилизации решает проблему, когда многие военнообязанные отсутствуют в реестрах Центров комплектации, их физически и технически не видят.

  1. В мире

Стало известно, когда МВФ планирует избрать нового председателя

08:12, 14 марта 2024
МВФ начал принимать заявки от кандидатов на должность директора-распорядителя.
Стало известно, когда МВФ планирует избрать нового председателя
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С 14 марта Международный валютный фонд начал принимать заявки от кандидатов на должность директора-распорядителя. Об этом информируют в пресс-релизе фонда.

Заявки принимаются до 3 апреля, а сам процесс будет секретным. Кандидаты могут быть номинированы членами совета руководителей или исполнительного совета фонда.

После этого будет сформирован шорт-лист из трех человек, который уже будет озвучен широкой публике. Затем совет руководителей проведет личные встречи с кандидатами и выберет будущего директора-распорядителя.

МВФ планирует завершить процесс выбора нового главы до конца апреля.

Напомним, действующим руководителем МВФ является Кристалина Георгиева, она заняла этот пост в октябре 2019 года.

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