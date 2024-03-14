Стало известно, когда МВФ планирует избрать нового председателя

МВФ начал принимать заявки от кандидатов на должность директора-распорядителя.

С 14 марта Международный валютный фонд начал принимать заявки от кандидатов на должность директора-распорядителя. Об этом информируют в пресс-релизе фонда.

Заявки принимаются до 3 апреля, а сам процесс будет секретным. Кандидаты могут быть номинированы членами совета руководителей или исполнительного совета фонда.

После этого будет сформирован шорт-лист из трех человек, который уже будет озвучен широкой публике. Затем совет руководителей проведет личные встречи с кандидатами и выберет будущего директора-распорядителя.

МВФ планирует завершить процесс выбора нового главы до конца апреля.

Напомним, действующим руководителем МВФ является Кристалина Георгиева, она заняла этот пост в октябре 2019 года.

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