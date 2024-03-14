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В Минобороны показали испытания «плавучих бронежилетов» для спецподразделений ВСУ

10:32, 14 марта 2024
В настоящее время тестируется два образца плавучих модулей.
В Минобороны показали испытания «плавучих бронежилетов» для спецподразделений ВСУ
Источник фото: Министерство обороны
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Как рассказывала ранее «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны тестирует специальные модульные бронежилеты, которые реагируют на воду.

В Минобороны 13 марта рассказали, что в настоящее время тестируется два образца плавучих модулей: украинского и иностранного производителя. Их разрабатывают специально для военно-морских сил, понтонеров, сил специальных операций, некоторых спецподразделений десантно-штурмовых войск.

Плавучий модуль крепится к бронежилету и выдерживает вес не только военного, но и дополнительного снаряжения в 27 килограммов.

Как отметил Александр Шарко, главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, если такой бронежилет попадает в воду, воздушная подушка автоматически надувается и поднимает бойца на поверхность.

Сейчас, рассказывают в Минобороны, в Центральном управлении проводят анкетирование бойцов, которые тестировали плавучие бронежилеты.

Источник фото: Министерство обороны

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