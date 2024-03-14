У Міноборони показали випробування «плавучих бронежилетів» для спецпідрозділів ЗСУ

Наразі тестується два зразки плавучих модулів.

Джерело фото: Міністерство оборони

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Як розповідала раніше «Судово-юридична газета», Міністерство оборони тестує спеціальні модульні бронежилети, які реагують на воду.

У Міноборони 13 березня розповіли, що наразі тестується два зразки плавучих модулів: українського та іноземного виробника. Їх розробляють спеціально для військово-морських сил, понтонерів, сил спеціальних операцій, деяких спецпідрозділів десантно-штурмових військ.

Плавучий модуль кріпиться до бронежилета і витримує вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кілограмів.

Як зазначив Олександр Шарко, головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, якщо такий бронежилет потрапляє у воду, то повітряна подушка автоматично надувається і піднімає бійця на поверхню.

Наразі, розповідають у Міноборони, в Центральному управлінні проводять анкетування бійців, які тестували плавучі бронежилети.

Джерело фото: Міністерство оборони

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