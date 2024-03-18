Ілон Маск показав вихідний код чат-бота зі штучним інтелектом Grok

Чат-бот Grok, змодельований за мотивами науково-фантастичного роману «Автостопом по Галактиці», є продуктом компанії xAI, яку Маск заснував минулого року.

Мільярдер Ілон Маск оприлюднив відкритий вихідний код чат-бота зі штучним інтелектом Grok. Про це повідомляє The New York Times.

Чат-бот Grok, змодельований за мотивами науково-фантастичного роману «Автостопом по Галактиці», є продуктом компанії xAI, яку Маск заснував минулого року.

Попри те, що xAI є незалежною від соцмережі Х організацією, її технологію інтегрували у цю платформу, і вона навчається на публікаціях користувачів. Користувачі, які мають премія-підписку на соцмережі Х, можуть ставити питання Grok і отримувати на них відповіді, йдеться у матеріалі.

«Ще потрібно попрацювати, але ця платформа вже є найпрозорішою та шукає правди (це не висока планка, якщо чесно)», — написав Маск у відповідь на коментар про алгоритм рекомендацій X з відкритим кодом.

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