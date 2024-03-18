Илон Маск показал исходный код чат-бота с искусственным интеллектом Grok

Чат-бот Grok, смоделированный по мотивам научно-фантастического романа "Автостопом по Галактике", является продуктом компании xAI, которую Маск основал в прошлом году.

Миллиардер Илон Маск обнародовал открытый исходный код чат-бота с искусственным интеллектом Grok. Об этом сообщает The New York Times.

Чат-бот Grok, смоделированный по мотивам научно-фантастического романа "Автостопом по Галактике", является продуктом компании xAI, которую Маск основал в прошлом году.

Несмотря на то, что xAI является независимой от соцсети Х организацией, ее технологию интегрировали в эту платформу, и она учится на публикациях пользователей. Пользователи, имеющие премию-подписку на соцсети Х, могут задавать вопросы Grok и получать на них ответы, говорится в материале.

«Еще нужно поработать, но эта платформа уже самая прозрачная и ищет правды (это не высокая планка, если честно)», — написал Маск в ответ на комментарий об алгоритме рекомендаций X с открытым кодом.

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