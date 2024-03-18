Правоохранители задержали нетрезвого водителя, который совершил тройное ДТП в Киеве

Сообщено о подозрении 23-летнему водителю, который ночью в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП на улице Братиславской.

Источник фото: Полиция Киева

В Киеве полицейские задержали пьяного водителя, который стал причиной тройного ДТП. По данным полиции Киева, 23-летний водитель автомобиля "Audi", находясь в состоянии алкогольного опьянения с коэффициентом 1,74 промилле, наехал сначала на двигавшийся перед ним автомобиль "Infiniti", от чего последний потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КИА". Это происшествие произошло вчера вечером на улице Братиславской в Деснянском районе города.

В результате аварии водители "Infiniti" и "КИА" получили различные травмы и были госпитализированы в больницу. Правоохранители задержали виновника происшествия в порядке, установленном законом, и сообщили ему о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта в состоянии опьянения.

Согласно части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, водителя может ожидать до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

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