Правоохоронці затримали нетверезого водія, який вчинив потрійну ДТП у Києві

Повідомлено про підозру 23-річному водієві, який вночі в стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП на вулиці Братиславській.

Джерело фото: Поліція Києва

У Києві поліцейські затримали п’яного водія, який став причиною потрійної ДТП. За даними поліції Києва, 23-річний водій автомобіля «Audi», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння з коефіцієнтом 1,74 проміле, наїхав спершу на автомобіль «Infiniti», що рухався перед ним, від чого останній втратив керування й виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із «КІА». Ця подія сталася вчора ввечері на вулиці Братиславській у Деснянському районі міста.

В результаті аварії водії «Infiniti» та «КІА» отримали різні травми і були госпіталізовані до лікарні. Правоохоронці затримали винуватця події в порядку, встановленому законом, і повідомили йому про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту у стані сп’яніння.

Відповідно до частини 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України, водія може очікувати до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років.

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