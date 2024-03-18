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Когда отсутствует признак повторности в совершении кражи – позиция Верховного Суда

14:35, 18 марта 2024
Апелляционный суд допустил неправильное применение закона, квалифицируя действия осужденного по ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 УК как оконченное покушение на кражу, совершенное повторно, поскольку отсутствует квалифицирующий признак «повторность».
Когда отсутствует признак повторности в совершении кражи – позиция Верховного Суда
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Если из всего объема предъявленного обвинения лицо признано виновным только по эпизоду оконченного покушения на тайное похищение имущества, а других судимостей за совершение каких-либо преступлений, предусмотренных статьями 185, 186 и 189–191 или статьями 187, 262 не было, то квалификация действий осужденного по признаку «повторность» является неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности. Об этом говорится в постановлении коллегии судей Кассационного уголовного суда от 15 февраля 2024 г. по делу № 740/3306/20.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал невиновным и оправдал лицо по ч. 2 ст. 185 УК, ч. 2 ст. 15–ч. 2 ст. 185 УК в связи с недоказанностью совершения им указанных уголовных правонарушений. Апелляционный суд отменил этот приговор и принял новый, которым признал лицо виновным и осудил его по ч. 2 ст. 15–ч. 2 ст. 185 УК. На основании ст. 75 УК, освободил лицо от назначенного наказания с испытанием.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что апелляционный суд признав лицо виновным только по одному эпизоду оконченного покушения на тайное похищение чужого имущества, неправильно квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 185 УК, поскольку у них отсутствует квалифицирующий признак – повторность.

Позиция Кассационного уголовного суда ВС

Верховный Суд сменил приговор апелляционного суда. Переквалифицировал действия человека по ч. 2 ст. 15 – ч. 1 ст. 185 УК. На основании ст. 75 УК освободил лицо от назначенного наказания с испытанием.

В обоснование позиции КУС указывает, что, вынося свой приговор, апелляционный суд допустил неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности, квалифицируя действия осужденной по ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 УК как оконченное покушение на тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное повторно, поскольку отсутствует квалифицирующий признак «повторность», учитывая следующее.

Согласно Примечанию ст. 185 УК, в статьях 185, 186 и 189–191 повторным признается преступление, совершенное лицом, ранее совершившим любое из преступлений, предусмотренных этими статьями или статьями 187, 262 УК.

Как усматривается из дела и приговора апелляционного суда, по всему объему предъявленного лицу обвинения, указанным судом признано его виновным только по эпизоду оконченного покушения на тайное похищение имущества от 18.01.2021. На момент совершения указанного эпизода тайного похищения имущества у обвиняемого других судимостей за совершение любого из преступлений, предусмотренных статьями 185, 186 и 189–191 или статьями 187, 262 УК, не было.

Поэтому, вынося свой приговор, апелляционный суд допустил неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности, квалифицируя действия осужденного по ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 УК как оконченное покушение на тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное повторно, поскольку отсутствует квалифицирующий признак «повторность».

Автор: Наталя Мамченко 

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