Європол розслідує загадкове зникнення конфіденційних даних зі штаб-квартири

Зникнення конфіденційних файлів високопосадовців поліції викликало кризу в Європолі.

Джерело фото: EPA/UPG

Влітку 2023 року у Гаазі зі штаб-квартири Європолу – центрального правоохоронного органу Європейського Союзу, що координує великі міжнародні розслідування та операції з національними поліцейськими органами та партнерами, винесли конфіденційні дані. Про це повідомляє Politico.

Минулого літа зі штаб-квартири Європолу пропали друковані особисті файли керівництва агентства, зокрема виконавчої директорки Кетрін Де Болле та трьох її заступників. Загублені документи були виявлені в громадському місці в Гаазі та передані місцевій поліції. Поки що невідомо, хто та з якої метою виніс їх із штаб-квартири організації.

Після цього інциденту керівника відділу кадрів агентства Массіміліано Беттіна було відправлено в адміністративну відпустку, і він відмовився коментувати подію. Конфіденційні друковані копії файлів відділу кадрів Європолу зберігаються під замком у сейфі в кімнаті, доступній лише для персоналу, та код доступу до якого знають лише обмежена кількість осіб.

Одна з версій цього інциденту вказує на можливість використання загублених файлів для завдання шкоди Беттіну внаслідок внутрішніх конфліктів в агентстві. Ця подія, безперечно, має серйозні наслідки для безпеки та конфіденційності даних Європолу.

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