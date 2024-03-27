Практика судів
  1. У світі

Європол розслідує загадкове зникнення конфіденційних даних зі штаб-квартири

11:16, 27 березня 2024
Зникнення конфіденційних файлів високопосадовців поліції викликало кризу в Європолі.
Європол розслідує загадкове зникнення конфіденційних даних зі штаб-квартири
Джерело фото: EPA/UPG
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Влітку 2023 року у Гаазі зі штаб-квартири Європолу – центрального правоохоронного органу Європейського Союзу, що координує великі міжнародні розслідування та операції з національними поліцейськими органами та партнерами, винесли конфіденційні дані. Про це повідомляє Politico.

Минулого літа зі штаб-квартири Європолу пропали друковані особисті файли керівництва агентства, зокрема виконавчої директорки Кетрін Де Болле та трьох її заступників. Загублені документи були виявлені в громадському місці в Гаазі та передані місцевій поліції. Поки що невідомо, хто та з якої метою виніс їх із штаб-квартири організації.

Після цього інциденту керівника відділу кадрів агентства Массіміліано Беттіна було відправлено в адміністративну відпустку, і він відмовився коментувати подію. Конфіденційні друковані копії файлів відділу кадрів Європолу зберігаються під замком у сейфі в кімнаті, доступній лише для персоналу, та код доступу до якого знають лише обмежена кількість осіб.

Одна з версій цього інциденту вказує на можливість використання загублених файлів для завдання шкоди Беттіну внаслідок внутрішніх конфліктів в агентстві. Ця подія, безперечно, має серйозні наслідки для безпеки та конфіденційності даних Європолу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддів апеляційного адмінсуду притягнули до відповідальності за небажання розібратися у суті позовних вимог

Скаргу на колегію суддів Третього апеляційного адміністративного суду подала суддя у відставці ще у 2020 році.

Стало відомо, бронювання кого з держслужбовців та правоохоронців підтримав Комітет

Комітет з нацбезпеки підтримав поправку, яка вносить зміни до законопроекту про мобілізацію в частині бронювання держслужбовців, працівників Нацполіції, НАБУ, ДБР та інших.

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі про єдиний статус суддів в Україні

Реорганізація, ліквідація або інше фактичне припинення діяльності суду не позбавляє статусу судді кожного з його суддів, - Конституційний Суд.

Комітет відхилив ідею бронювання адвокатів та чоловіків, що працюють над проектами міжнародних партнерів

Комітет з нацбезпеки не підтримав ідею з бронюванням адвокатів та поправку Ярослава Железняка стосовно бронювання чоловіків, які працюють в неурядових міжнародних організаціях.

Президент Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки

Олександра Литвиненка звільнено з посади голови Служби зовнішньої розвідки у зв’язку з призначенням секретарем РНБО.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бондар
    Сергій Бондар
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва