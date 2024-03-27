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Захист прав проведення аудиту фінансової звітності товариства: огляд практики КГС ВС

10:58, 27 березня 2024
Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики щодо захисту прав акціонерів та членів на отримання інформації про діяльність юридичних осіб.
Захист прав проведення аудиту фінансової звітності товариства: огляд практики КГС ВС
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Верховний Суд оприлюднив черговий огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду щодо захисту прав учасників (акціонерів, членів) на отримання інформації про діяльність юридичних осіб та права вимагати проведення аудиту фінансової звітності товариства.

Огляд включає висновки, які були зроблені Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду протягом періоду з 2018 по 2023 рік і структурований за корпоративними правами, що стосуються цих висновків.

Зокрема, у контексті захисту прав учасників (акціонерів, членів) юридичних осіб на отримання інформації про діяльність юридичних осіб висновки стосуються:

  • Права учасника (акціонера, члена) юридичної особи на отримання інформації про діяльність юридичної особи;
  • Шляхи захисту прав учасника (акціонера, члена) юридичної особи на отримання інформації про діяльність юридичної особи;
  • Обсяг інформації, яку зобов'язана надати юридична особа, та інші аспекти.

У спорах, пов'язаних із проведенням аудиторської перевірки діяльності юридичної особи, особлива увага зосереджена на:

  • Праві учасника товариства з обмеженою відповідальністю звернутися з вимогою про проведення аудиту фінансової звітності товариства;
  • Обов'язку товариства забезпечити аудитору можливість провести перевірку.

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