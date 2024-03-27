Захист прав проведення аудиту фінансової звітності товариства: огляд практики КГС ВС

Верховний Суд оприлюднив черговий огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду щодо захисту прав учасників (акціонерів, членів) на отримання інформації про діяльність юридичних осіб та права вимагати проведення аудиту фінансової звітності товариства.
Огляд включає висновки, які були зроблені Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду протягом періоду з 2018 по 2023 рік і структурований за корпоративними правами, що стосуються цих висновків.
Зокрема, у контексті захисту прав учасників (акціонерів, членів) юридичних осіб на отримання інформації про діяльність юридичних осіб висновки стосуються:
У спорах, пов'язаних із проведенням аудиторської перевірки діяльності юридичної особи, особлива увага зосереджена на:
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