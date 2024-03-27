Защита прав проведения аудита финансовой отчетности общества: обзор практики КГС ВС

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по защите прав акционеров и членов на получение информации о деятельности юридических лиц.

Верховный Суд обнародовал очередной обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда по защите прав участников (акционеров, членов) на получение информации о деятельности юридических лиц и права требовать проведения аудита финансовой отчетности общества.

Обзор включает выводы, которые были сделаны Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда в период с 2018 по 2023 год и структурирован по корпоративным правам, касающихся этих выводов.

В частности, в контексте защиты прав участников (акционеров, членов) юридических лиц на получение информации о деятельности юридических лиц выводы касаются:

Права участника (акционера, члена) юридического лица на получение информации о деятельности юридического лица;

Пути защиты прав участника (акционера, члена) юридического лица на получение информации о деятельности юридического лица;

Объем информации, которую обязано предоставить юридическое лицо, и другие аспекты.

В спорах, связанных с проведением аудиторской проверки деятельности юридического лица, особое внимание сосредоточено на:

Праве участника общества с ограниченной ответственностью обратиться с требованием о проведении аудита финансовой отчетности общества;

Обязанности общества обеспечить аудитору возможность провести проверку.

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