Защита прав проведения аудита финансовой отчетности общества: обзор практики КГС ВС

Верховный Суд обнародовал очередной обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда по защите прав участников (акционеров, членов) на получение информации о деятельности юридических лиц и права требовать проведения аудита финансовой отчетности общества.
Обзор включает выводы, которые были сделаны Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда в период с 2018 по 2023 год и структурирован по корпоративным правам, касающихся этих выводов.
В частности, в контексте защиты прав участников (акционеров, членов) юридических лиц на получение информации о деятельности юридических лиц выводы касаются:
В спорах, связанных с проведением аудиторской проверки деятельности юридического лица, особое внимание сосредоточено на:
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