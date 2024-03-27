Евро может стать основной валютой в Украине, – Нацбанк рассматривает изменения курсовой привязки

Нацбанк анализирует роль евро в курсовой политике и рассматривает отказ от привязки курса гривны к доллару.

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Национальный банк Украины рассматривает возможность отказа от доллара как основной валюты курсовой привязки, учитывая растущую роль евро в расчетах в стране. По данным НБУ, Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков провел первый периодический обзор индикаторов валютного рынка.

По результатам обзора, установлено, что доллар США является основной курсообразующей валютой, но доля сделок в евро постоянно растет, особенно в операциях банков с клиентами. По данным, доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%.

По выводам экспертов, продолжение этой тенденции может спровоцировать переход к евро как основной валюте курсовой привязки. Однако сейчас члены Совета отмечают, что участники рынка уже испытывают потребность в расчете курса гривны к евро.

С учетом этих факторов, Национальный банк рассматривает целесообразность перехода к единому (ежедневного) перечня валют для установления официального курса гривны и дополнительной информации по курсу гривны к евро.

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