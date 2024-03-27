В Киеве изменены некоторые маршруты троллейбусов и автобусов: детали нововведений

С 11:00 до 13:00 в Киеве изменят движение троллейбусы №28, 31 и автобус №45.

В Киеве изменено движение общественного транспорта. С 27 марта с 11:00 до 13:00 часов внедрены изменения для троллейбусов и автобусов. Об этом сообщили в КГГА.

Относительно троллейбусов:

Маршрут №28 будет изменен от проспекта Свободы до Воздухофлотского путепровода.

Маршрут №31 претерпит изменения от улицы Милославской до улицы Юрия Ильенко, а дальше пойдет собственным маршрутом через улицу Деревлянскую и Белорусскую до Лукьяновской площади.

Относительно автобусов:

Автобус №45, движущийся в направлении улицы Григоренко, меняет маршрут: он будет прокладывать маршрут через улицы Строителей, Григория Чупринки, проспект Мира, и дальше согласно планируемого маршрута.

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