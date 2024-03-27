Практика судов
  1. В Украине

В Киеве изменены некоторые маршруты троллейбусов и автобусов: детали нововведений

09:46, 27 марта 2024
С 11:00 до 13:00 в Киеве изменят движение троллейбусы №28, 31 и автобус №45.
В Киеве изменены некоторые маршруты троллейбусов и автобусов: детали нововведений
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве изменено движение общественного транспорта. С 27 марта с 11:00 до 13:00 часов внедрены изменения для троллейбусов и автобусов. Об этом сообщили в КГГА.

Относительно троллейбусов:

  • Маршрут №28 будет изменен от проспекта Свободы до Воздухофлотского путепровода.
  • Маршрут №31 претерпит изменения от улицы Милославской до улицы Юрия Ильенко, а дальше пойдет собственным маршрутом через улицу Деревлянскую и Белорусскую до Лукьяновской площади.

Относительно автобусов:

  • Автобус №45, движущийся в направлении улицы Григоренко, меняет маршрут: он будет прокладывать маршрут через улицы Строителей, Григория Чупринки, проспект Мира, и дальше согласно планируемого маршрута.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судей апелляционного админсуда привлекли к ответственности за нежелание разобраться в сути исковым требований

Жалобу на коллегию судей Третьего апелляционного административного суда подала судья в отставке еще в 2020 году.

Стало известно, что бронирование кого из госслужащих и правоохранителей поддержал Комитет

Комитет по нацбезопасности поддержал поправку, которая вносит изменения в законопроект о мобилизации в части бронирования госслужащих, работников Нацполиции, НАБУ, ГБР и других.

Конституционный Суд Украины принял решение по делу о едином статусе судей в Украине

Реорганизация, ликвидация или иное фактическое прекращение деятельности суда не лишает статуса судьи каждого из его судей – Конституционный Суд.

Комитет отклонил идею бронирования адвокатов и мужчин, работающих над проектами международных партнеров

Комитет по нацбезопасности не поддержал идею с бронированием адвокатов и поправку Ярослава Железняка о бронировании мужчин, работающих в неправительственных международных организациях.

Президент Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Александр Литвиненко уволен с должности главы Службы внешней разведки в связи с назначением секретарем СНБО

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бондар
    Сергій Бондар
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва