У Києві змінено деякі маршрути тролейбусів та автобусів: деталі нововведень

З 11:00 до 13:00 в Києві змінять рух тролейбуси №28, 31 та автобус №45.

У Києві змінено рух громадського транспорту. З 27 березня з 11:00 до 13:00 години впроваджені зміни для тролейбусів та автобусів. Про це повідомили в КМДА.

Щодо тролейбусів:

Маршрут №28 буде змінений від проспекту Свободи до Повітрофлотського шляхопроводу.

Маршрут №31 зазнає змін від вулиці Милославської до вулиці Юрія Іллєнка, а далі піде власним маршрутом через вулицю Деревлянську та Білоруську до Лук'янівської площі.

Щодо автобусів:

Автобус №45, що рухається в напрямку вулиці Григоренка, змінює маршрут: він прокладатиме маршрут через вулиці Будівельників, Григорія Чупринки, проспект Миру, та далі згідно планованого маршруту.

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