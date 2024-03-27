Євро може стати основною валютою в Україні, – Нацбанк розглядає зміни курсової прив’язки

Нацбанк аналізує роль євро у курсовій політиці та розглядає відмову від прив’язки курсу гривні до долара.

Джерело фото: Money 24

Національний банк України розглядає можливість відмови від долара як основної валюти курсової прив’язки, враховуючи зростаючу роль євро в розрахунках в країні. За даними НБУ, Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків провела перший періодичний огляд індикаторів валютного ринку.

За результатами огляду, встановлено, що долар США є основною курсоутворюючою валютою, але частка угод в євро постійно зростає, особливо в операціях банків з клієнтами. За даними, частка угод в євро упритул наблизилася до 50%.

За висновками експертів, продовження цієї тенденції може спровокувати перехід до євро як основної валюти курсової прив’язки. Проте наразі члени Ради відзначають, що учасники ринку вже відчувають потребу в розрахунку курсу гривні до євро.

З урахуванням цих факторів, Національний банк розглядає доцільність переходу до єдиного (щоденного) переліку валют для встановлення офіційного курсу гривні та додаткової інформації щодо курсу гривні до євро.

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