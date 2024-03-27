Европол расследует загадочное исчезновение конфиденциальных данных из штаб-квартиры

Исчезновение конфиденциальных файлов высокопоставленных полицейских вызвало кризис в Европоле.

Источник фото: EPA/UPG

Летом 2023 года в Гааге из штаб-квартиры Европола - центрального правоохранительного органа Европейского Союза, координирующего крупные международные расследования и операции с национальными полицейскими органами и партнерами, вынесли конфиденциальные данные. Об этом сообщает Politico.

Прошлым летом из штаб-квартиры Европола пропали печатные личные файлы руководства агентства, в частности исполнительного директора Кэтрин Де Болле и трех ее заместителей. Потерянные документы были обнаружены в общественном месте в Гааге и переданы местной полиции. Пока неизвестно, кто и с какой целью вынес их из штаб-квартиры организации.

После этого инцидента руководитель отдела кадров агентства Массимилиано Беттина был отправлен в административный отпуск и отказался комментировать произошедшее. Конфиденциальные печатные копии файлов отдела кадров Европола хранятся под замком в сейфе в комнате, доступной только для персонала, и код доступа к которому знают лишь ограниченное количество лиц.

Одна из версий этого инцидента указывает на возможность использования утерянных файлов для нанесения вреда Беттину в результате внутренних конфликтов в агентстве. Это событие, безусловно, имеет серьезные последствия для безопасности и конфиденциальности данных Европола.

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