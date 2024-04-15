Польща отримала від Євросоюзу найбільшу за всю історію виплату у 6,2 млрд євро

Кошти від ЄС Польща направить на реалізацію різноманітних проєктів, переважно у сфері інфраструктури.

Джерело фото: ukrinform

У понеділок, 15 квітня, Польща отримала найбільшу за всю історію свого членства в Європейському союзі одноразову виплату у розмірі 6,2 мільярда євро (27 мільярдів злотих). Про це повідомила міністерка з питань фондів і регіональної політики Катаржина Пелчинська-Наленч, зазначивши, що це історична подія для країни, пише Onet.

У своєму зверненні вона наголосила, що членство в Євросоюзі означає не лише фінансову підтримку, але й спільні цінності та цілі. Отримані кошти будуть спрямовані на реалізацію різноманітних проєктів, переважно у сфері інфраструктури.

За словами міністерки, цей день є важливим для економіки та інвестицій в Польщі, підкреслюючи значення цієї події для подальшого розвитку країни.

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