Практика судов
  1. В мире

Польша получила от Евросоюза крупнейшую за всю историю выплату в 6,2 млрд евро

15:23, 15 апреля 2024
Средства от ЕС Польша направит на реализацию различных проектов, преимущественно в сфере инфраструктуры.
Польша получила от Евросоюза крупнейшую за всю историю выплату в 6,2 млрд евро
Источник фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 15 апреля, Польша получила крупнейшую за всю историю своего членства в Европейском союзе единовременную выплату в размере 6,2 миллиарда евро (27 миллиардов злотых). Об этом сообщила министр по вопросам фондов и региональной политики Катаржина Пелчинская-Наленч, отметив, что это историческое событие для страны, пишет Onet.

В своем обращении она подчеркнула, что членство в Евросоюзе означает не только финансовую поддержку, но и общие ценности и цели. Полученные средства будут направлены на реализацию различных проектов, преимущественно в сфере инфраструктуры.

По словам министра, этот день является важным для экономики и инвестиций в Польше, подчеркивая значение этого события для дальнейшего развития страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, когда в действиях старшего кассира, возвращающего средства за товары, возможен состав преступления злоупотребления служебным положением

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – позиция Верховного Суда по делу старшего кассира супермаркета, осуществившей возврат средств за товары, проданные клиентам этого супермаркета.

Суд наложил штраф 17 тысяч грн на начальника ТЦК, издавшего приказ о призыве забронированного работника

Гражданин прибыл в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных и зачисления на специальный военный учет по бронированию, но его решили призвать

Депутаты предлагают отменить 1600 грн в качестве расчетной величины для исчисления выплат по решению суда

В Верховной Раде зарегистрировали уже два законопроекта о расчетной величине для исчисления выплат по решению суда.

По спорам о пенсиях и соцвыплатах отменят возможность обжалования в Верховный Суд и введут сокращенные сроки на апелляционное обжалование

Суд будет производить полный текст судебного решения по спорам о пенсиях и соцвыплатах только по просьбе стороны и при уплате дополнительного судебного сбора.

Свидетельство адвоката в Дії – в Раде зарегистрировали законопроект

Парламентарии предлагают, чтобы свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью было также и в Дії.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео