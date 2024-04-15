Польша получила от Евросоюза крупнейшую за всю историю выплату в 6,2 млрд евро

Средства от ЕС Польша направит на реализацию различных проектов, преимущественно в сфере инфраструктуры.

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В понедельник, 15 апреля, Польша получила крупнейшую за всю историю своего членства в Европейском союзе единовременную выплату в размере 6,2 миллиарда евро (27 миллиардов злотых). Об этом сообщила министр по вопросам фондов и региональной политики Катаржина Пелчинская-Наленч, отметив, что это историческое событие для страны, пишет Onet.

В своем обращении она подчеркнула, что членство в Евросоюзе означает не только финансовую поддержку, но и общие ценности и цели. Полученные средства будут направлены на реализацию различных проектов, преимущественно в сфере инфраструктуры.

По словам министра, этот день является важным для экономики и инвестиций в Польше, подчеркивая значение этого события для дальнейшего развития страны.

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