ВККС рекомендовала назначить на должности двух судей

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

В понедельник, 15 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о рекомендациях по назначению на должности судей. Об этом сообщили в пресс-службе ВККС.

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:

– Данилевского Максима Анатольевича для назначения на должность судьи Голопристанского районного суда Херсонской области;

– Данилюк Татьяну Николаевну для назначения на должность судьи Вольногорского городского суда Днепропетровской области.

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