Задержаны коррупционеры в таможнях Киева, Ровно и Одессы

В Киеве, Ровно и Одессе задержаны должностные лица таможен за взяточничество при оформлении импортируемых товаров.

Источник фото: kadrovik.isu.net.ua

Во время совместных мероприятий Гостаможслужбы, СБУ, ГБР и Нацполиции в Киеве, Ровно и Одессе были задокументированы случаи получения неправомерной выгоды должностными лицами региональных таможен. С помощью сложных операций удалось задержать трех должностных лиц, участвовавших в коррупционных схемах, связанных с вымогательством взяток за таможенное оформление импортируемых товаров.

Задержанные должностные лица уже уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которая касается принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование для установления всех причастных лиц к коррупционным схемам.

Гостаможслужба отмечает, что сотрудничество с другими правоохранительными органами позволяет эффективно бороться с коррупцией в таможнях и обеспечивает стабильность в таможенном секторе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.