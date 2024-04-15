Затримано корупціонерів у митницях Києва, Рівного та Одеси

У Києві, Рівному та Одесі затримані посадовці митниць за хабарництво при оформленні імпортованих товарів

Джерело фото: kadrovik.isu.net.ua

Під час спільних заходів Держмитслужби, СБУ, ДБР та Нацполіції у Києві, Рівному та Одесі були задокументовані випадки отримання неправомірної вигоди посадовцями регіональних митниць. За допомогою складних операцій вдалося затримати трьох посадових осіб, які брали участь у корупційних схемах, пов'язаних із вимаганням хабарів за митне оформлення імпортованих товарів.

Затримані посадовці вже повідомлені про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, яка стосується прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою. Зараз правоохоронні органи продовжують розслідування для встановлення всіх причетних осіб до корупційних схем.

Держмитслужба відзначає, що співпраця з іншими правоохоронними органами дозволяє ефективно боротися з корупцією в митницях та забезпечує стабільність в митному секторі.

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