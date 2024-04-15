ВККС рекомендувала призначити на посади двох суддів

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

У понеділок, 15 квітня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі розглянула питання про рекомендування для призначення на посади суддів. Про це повідомили у пресслужбі ВККС.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

- Данилевського Максима Анатолійовича для призначення на посаду судді Голопристанського районного суду Херсонської області;

- Данилюк Тетяну Миколаївну для призначення на посаду судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області.

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