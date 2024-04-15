Штучний інтелект Маска Grok зможе працюватине лише з текстом, а й із зображеннями і документами

Grok може перетворювати блок-схеми на код Python, створювати історії на основі малюнків і пояснювати меми.

Компанія Ілона Маска xAI представила першу версію своєї моделі штучного інтелекту, Grok-1.5V, яка може обробляти не лише текст, а й візуальну інформацію, таку як документи, графіки, фотографії та скриншоти. Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що Grok може перетворювати блок-схеми на код Python, створювати історії на основі малюнків і пояснювати меми. Це покоління моделі було розроблено для поліпшення кодування, математики та обробки довших контекстів для кращого розуміння запитів.

Компанія Маска також випустила тестовий набір даних RealWorldQA, що містить запитання та відповіді до 700 зображень.

Зазначається, що набір даних допоможе оцінити моделі штучного інтелекту і з'ясувати, як вони справляються зі складними ситуаціями. xAI стверджує, що її технологія отримала найкращі результати порівняно з конкурентами OpenAI та Google.

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