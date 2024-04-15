Практика судів
  1. У світі

Штучний інтелект Маска Grok зможе працюватине лише з текстом, а й із зображеннями і документами

19:52, 15 квітня 2024
Grok може перетворювати блок-схеми на код Python, створювати історії на основі малюнків і пояснювати меми.
Штучний інтелект Маска Grok зможе працюватине лише з текстом, а й із зображеннями і документами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Ілона Маска xAI представила першу версію своєї моделі штучного інтелекту, Grok-1.5V, яка може обробляти не лише текст, а й візуальну інформацію, таку як документи, графіки, фотографії та скриншоти. Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що Grok може перетворювати блок-схеми на код Python, створювати історії на основі малюнків і пояснювати меми. Це покоління моделі було розроблено для поліпшення кодування, математики та обробки довших контекстів для кращого розуміння запитів.

Компанія Маска також випустила тестовий набір даних RealWorldQA, що містить запитання та відповіді до 700 зображень.

Зазначається, що набір даних допоможе оцінити моделі штучного інтелекту і з'ясувати, як вони справляються зі складними ситуаціями. xAI стверджує, що її технологія отримала найкращі результати порівняно з конкурентами OpenAI та Google.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зміни до постанови Кабміну щодо оплати праці держслужбовців судової влади на основі класифікації посад досі знаходяться у НАДС

А нормативи кадрового і фінансового забезпечення судів обговорять у другій декаді квітня 2024 року.

Верховний Суд пояснив, коли у діях старшого касира, який повертає кошти за товари, може бути склад злочину зловживання службовим становищем

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – позиція Верховного Суду у справі старшого касира супермаркету, яка здійснила повернення коштів за товари, які були продані клієнтам цього супермаркету.

Суд наклав штраф 17 тисяч грн на начальника ТЦК, який видав наказ про призов заброньованого працівника

Громадянин прибув до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних та зарахування на спеціальний військовий облік у зв`язку з бронюванням, але його вирішили призвати

Депутати пропонують скасувати 1600 грн як розрахункову величину для обчислення виплат за рішенням суду

У Верховній Раді зареєстрували вже два законопроекти стосовно розрахункової величини для обчислення виплат за рішенням суду.

По спорах щодо пенсій та соцвиплат скасують можливість оскарження до Верховного Суду і запровадять скорочені строки на апеляційне оскарження

Суд виготовлятиме повний текст судового рішення по спорах щодо пенсій та соцвиплат тільки на прохання сторони та за умови сплати додаткового судового збору.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео