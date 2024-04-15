Искусственный интеллект Маска Grok сможет работать не только с текстом, но и с изображениями и документами

Grok может превращать блок-схемы в код Python, создавать истории на основе рисунков и объяснять мемы.

Компания Илона Маска xAI представила первую версию своей модели искусственного интеллекта Grok-1.5V, которая может обрабатывать не только текст, но и визуальную информацию, такую как документы, графики, фотографии и скриншоты. Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что Grok может преобразовывать блок-схемы в код Python, создавать истории на основе рисунков и объяснять мемы. Это поколение модели было разработано для улучшения кодирования, математики и обработки более длинных контекстов для лучшего понимания запросов.

Компания Маска также выпустила тестовый набор данных RealWorldQA, содержащий вопросы и ответы до 700 изображений.

Набор данных поможет оценить модели искусственного интеллекта и выяснить, как они справляются со сложными ситуациями. xAI утверждает, что ее технология получила наилучшие результаты по сравнению с конкурентами OpenAI и Google.

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