Пассажирський автобус перекинувся у Туреччині: багато постраждалих, фото

В результаті ДТП постраждали 11 осіб.

Фото: Ufuk Ertop/AA

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У Туреччині пасажирський автобус з Болгарії потрапив у ДТП. Про це повідомило турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Аварія сталася поблизу міста Киркларелі, що неподалік від кордону з Болгарією. Великий пасажирський автобус перекинувся на бік.

Відомо про 11 постраждалих, серед яких є і водій. ЗМІ не уточнюють загальну кількість пасажирів та обставини інциденту.

Усіх постраждалих відвезли в найближчі лікарні. На місці триває робота служб, щоб підготувати автобус до евакуації.

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