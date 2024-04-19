Пассажирський автобус перекинувся у Туреччині: багато постраждалих, фото

У Туреччині пасажирський автобус з Болгарії потрапив у ДТП. Про це повідомило турецьке інформаційне агентство Anadolu.
Аварія сталася поблизу міста Киркларелі, що неподалік від кордону з Болгарією. Великий пасажирський автобус перекинувся на бік.
Відомо про 11 постраждалих, серед яких є і водій. ЗМІ не уточнюють загальну кількість пасажирів та обставини інциденту.
Усіх постраждалих відвезли в найближчі лікарні. На місці триває робота служб, щоб підготувати автобус до евакуації.
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