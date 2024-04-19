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Залишили авто біля зупинок громадського транспорту: у Києві покарали «героїв паркування»

19:59, 19 квітня 2024
У столиці притягнули до відповідальності водіїв, які порушили правила зупинки та стоянки.
Залишили авто біля зупинок громадського транспорту: у Києві покарали «героїв паркування»
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У Києві покарали «героїв паркування», які залишили свої транспортні засоби біля зупинок громадського транспорту і у інших невідведених для того місцях.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці провели з керманичами профілактичні бесіди та склали на них відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, що згідно з п. 15.9 ПДР України, зупинка автомобілів забороняється ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знаку такої зупинки з обох сторін. За таке порушення передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу на суму — 340 гривень.

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