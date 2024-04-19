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У КСУ відбувся круглий стіл з питань змісту та обсягу попередньої перевірки звернень до Суду

17:16, 19 квітня 2024
Для працівників Секретаріату Конституційного Суду України проведено перший із двох запланованих практичних заходів.
У КСУ відбувся круглий стіл з питань змісту та обсягу попередньої перевірки звернень до Суду
Фото: ccu.gov.ua
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Для реалізації проекту «Підтримка розвитку конституційної юстиції в Україні», що його впроваджують в межах третьої фази спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Партнерство заради добропорядного врядування» (фаза III), для працівників Секретаріату Конституційного Суду України проведено перший із двох запланованих практичних заходів за участі експертів у галузі конституційного права, зокрема міжнародних. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

19 квітня відбувся перший такий захід у форматі круглого столу з питань змісту та обсягу попередньої перевірки звернень до Конституційного Суду України.

Суддя Конституційного Суду України Олег Первомайський, який брав участь у роботі круглого столу, зазначив, що для Суду є важливим проведення таких заходів, оскільки це дає можливість поглибити існуючі знання та застосувати їх на практиці. Він подякував міжнародним партнерам Суду за тісну співпрацю та підтримку.

Координатор проектів Управління програм співробітництва Департаменту з питань імплементації прав людини, стандартів правосуддя та правової співпраці Генерального директорату Ради Європи з прав людини та верховенства права Андрій Кавакін звернувся до учасників заходу та зауважив, що обмін досвідом під час таких робочих зустрічей є корисним для усіх сторін.

Суддя Суду наголосив, що обговорення питання попередньої перевірки звернень, що надходять до Суду, є актуальним. За його словами, потребує глибшого аналізу питання щодо розмежування повноваження органу конституційного контролю у вирішенні проблем прийнятності конституційної скарги та допоміжних органів конституційного контролю, як-от Секретаріату Суду, працівники якого теж долучаються для вирішення питань прийнятності конституційної скарги. Відповідно до приписів Закону України «Про Конституційний Суд України» питання прийнятності конституційної скарги на першому етапі розглядає Секретаріат Суду, і лише щодо тих скарг, що їх визнали прийнятними, надалі питання прийнятності розглядає Суд у складі колегій суддів. З огляду на викладене, украй важливо почути про такий досвід у  європейських органах конституційного контролю, зауважив суддя Суду.

Під час роботи круглого столу міжнародна консультантка Ради Європи Мікела Троізі  представила доповідь про найкращі практики держав–членів Ради Європи щодо змісту та обсягу попереднього розгляду конституційних індивідуальних скарг. Національна консультантка Ради Європи Олена Бориславська також виступила перед присутніми з доповіддю про зміст та обсяг попереднього розгляду індивідуальних конституційних скарг Судом.

Після цього відбулася сесія запитань і відповідей, а також загальне обговорення проблематики.

Фото: ccu.gov.ua

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