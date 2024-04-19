Керівник Офісу протидії рейдерству Мінюсту Віктор Дубовик йде з посади

Віктор Дубовик займав посаду очільника Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції майже 4 роки.

Керівник Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України Віктор Дубовик полишає посаду. Про це він повідомив у своєму дописі у соцмережах.

«Кожна історія має свій початок та своє завершення.

Моя історія на посаді керівника Офісу протидії рейдерству, яка почалася 18 вересня 2020 р. закінчилася вчора 18 квітня 2024 року.

Найголовніше на будь якій роботі - це ідеї та цінності з якими ти приходиш та які потім ретранслюєш суспільству, колегам та керівництву. Я йшов в Міністерство юстиції України з ідеєю та цінністю, яка закріплена в статті 41 Конституції України - «Право власності є непорушним». Мені пощастило, що оточуючі мене люди, які весь цей час були поруч - розділяли аналогічні.

Принципи роботи, які були закладені Міністром юстиції – Денисом Малюською, першим заступником Міністра Євгенієм Горовцем, будувалися на ідеє- та ціннісноорієнтовному підході до роботи, за що я їм дуже вдячний» - зазначив він.

«Я впевнений, що Офіс протидії рейдерству продовжить функціонувати й далі та буде захищати Право власності громадян та бізнесу» - підкреслив він.

Автор: Наталя Мамченко

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