Руководитель Офиса противодействия рейдерству Минюста Виктор Дубовик уходит с должности

Виктор Дубовик занимал должность главы Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции почти 4 года.

Руководитель Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины Виктор Дубовик уходит с поста. Об этом он сообщил в своем сообщении в соцсетях.

«Каждая история имеет свое начало и завершение.

Моя история в должности руководителя Офиса противодействия рейдерству, которая началась 18 сентября 2020 г., закончилась вчера 18 апреля 2024 года.

Самое главное на любой работе – это идеи и ценности, с которыми ты приходишь и которые потом ретранслируем обществу, коллегам и руководству. Я шел в Министерство юстиции Украины с идеей и ценностью, которая закреплена в статье 41 Конституции Украины – «Право собственности незыблемо». Мне повезло, что окружающие меня люди, которые все это время были рядом – разделяли аналогичные.

Принципы работы, заложенные Министром юстиции – Денисом Малюськой, первым заместителем Министра Евгением Горовцем, строились на идее- и ценностно-ориентировочном подходе к работе, за что я им очень благодарен» - отметил он.

«Я уверен, что Офис противодействия рейдерству продолжит работать и дальше и будет защищать Право собственности граждан и бизнеса» - подчеркнул он.

Автор: Наталья Мамченко

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