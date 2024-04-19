Оставили авто возле остановок общественного транспорта: в Киеве наказали «героев парковки»

В столице привлекли к ответственности водителей, которые нарушили правила остановки и стоянки.

В Киеве наказали «героев парковки», которые оставили свои транспортные средства возле остановок общественного транспорта и в других неотведенных для этого местах.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители провели с водителями профилактические беседы и составили на них соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что согласно п. 15.9 ПДД Украины, остановка автомобилей запрещается ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет - ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму – 340 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.