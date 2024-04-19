Пассажирский автобус перевернулся в Турции: много пострадавших, фото

В результате ДТП пострадали 11 человек.

В Турции пассажирский автобус из Болгарии попал в ДТП. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadolu.

Авария произошла вблизи города Киркларелли, недалеко от границы с Болгарией. Большой пассажирский автобус опрокинулся на бок.

Известно об 11 пострадавших, среди которых есть и водитель. СМИ не уточняют общее количество пассажиров и обстоятельства инцидента.

Всех пострадавших увезли в ближайшие больницы. На месте идет работа служб, чтобы подготовить автобус к эвакуации.

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