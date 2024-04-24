У Боснії та Герцеговині арештували 23 підозрюваних у зв'язках з міжнародним наркобароном

Правоохоронців у Боснії та Герцеговині провели масштабні рейди та арешти підозрюваних у наркоторгівлі та відмиванні грошей.

Джерело фото: AP

Правоохоронні органи Боснії і Герцеговини здійснили масштабний рейд, в результаті якого було арештовано 23 особи, підозрювані у зв'язках з наркобароном, який має великий вплив на міжнародному рівні. За інформацією, що надійшла від AP, ці арешти стали частиною спільної операції правоохоронців та агентів з боротьби з наркотиками з Євросоюзу та Сполучених Штатів.

Підозрювані, які заарештовані, звинувачуються у різних злочинах, пов'язаних з організованою злочинністю, включаючи торгівлю наркотиками та відмивання грошей. Серед них також є особи, які мали високі посади та надавали допомогу злочинній мережі.

Під час рейдів правоохоронці вилучили значну кількість доказів, включаючи зброю, гроші, автомобілі та електронні пристрої. Крім того, було заморожено банківські рахунки підозрюваних та припинено будь-які фінансові операції.

Ці арешти стали ще одним важливим кроком в боротьбі проти міжнародної злочинної діяльності. Участь агентів з боротьби з наркотиками з Євросоюзу та ФБР свідчить про серйозність операції та спрямованість на викриття та припинення діяльності організованих злочинних груп.

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