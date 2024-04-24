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Рада ухвалила за основу законопроект щодо зміни рентної плати за користування радіочастотами

12:48, 24 квітня 2024
Документ скасовує всі підвищувальні та понижувальні коефіцієнти до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.
Рада ухвалила за основу законопроект щодо зміни рентної плати за користування радіочастотами
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Верховна Рада підтримала у першому читанні зміни щодо рентної плати за користування радіочастотами. Йдеться про законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України» № 10423.

Відповідно до документу, планується відмінити усі підвищувальні та понижувальні коефіцієнти, що застосовуються до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Також передбачається доповнити платників рентної плати суб’єктами господарювання, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром та витягу з реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів.

Контролюючі органи будуть надавати протягом трьох місяців, а не шести, як зараз, відповідним органам інформацію про несплату або сплату не в повному обсязі рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Крім того, законопроект передбачає виключити норму, відповідно до якої Кабінет міністрів затверджував методику розрахунку ставок рентної плати за користування радіочастотним спектром.

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