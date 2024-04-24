Рада приняла за основу законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотами

Документ отменяет все повышающие и понижающие коэффициенты по ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения рентной платы за пользование радиочастотами. Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по рентной плате за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины» № 10423.

Согласно документу, планируется отменить все повышающие и понижающие коэффициенты, применяемые к ставкам рентной платы за использование радиочастотного ресурса Украины.

Также предполагается дополнить плательщиков рентной платы субъектами хозяйствования, которым предоставлено право пользоваться радиочастотным ресурсом Украины на основании лицензии на пользование радиочастотным спектром и выписки из реестра присвоений радиочастот общих пользователей.

Контролирующие органы будут предоставлять в течение трех месяцев, а не шести, как сейчас, соответствующим органам информацию о неуплате или уплате не в полном объеме рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Кроме того, законопроект предусматривает исключить норму, согласно которой Кабинет Министров утверждал методику расчета ставок рентной платы за пользование радиочастотным спектром.

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