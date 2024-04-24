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В Боснии и Герцеговине арестовали 23 подозреваемых в связях с международным наркобароном

18:11, 24 апреля 2024
Правоохранители в Боснии и Герцеговине провели масштабные рейды и аресты подозреваемых в наркоторговле и отмывании денег.
В Боснии и Герцеговине арестовали 23 подозреваемых в связях с международным наркобароном
Источник фото: AP
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Правоохранительные органы Боснии и Герцеговины осуществили масштабный рейд, в результате которого были арестованы 23 человека, подозреваемые в связях с наркобароном, который имеет большое влияние на международном уровне. По информации, поступившей от AP, эти аресты стали частью совместной операции правоохранителей и агентов по борьбе с наркотиками из Евросоюза и Соединенных Штатов.

Подозреваемые, которые арестованы, обвиняются в различных преступлениях, связанных с организованной преступностью, включая торговлю наркотиками и отмывание денег. Среди них также есть лица, которые имели высокие должности и оказывали помощь преступной сети.

Во время рейдов правоохранители изъяли значительное количество доказательств, включая оружие, деньги, автомобили и электронные устройства. Кроме того, были заморожены банковские счета подозреваемых и прекращены любые финансовые операции.

Эти аресты стали еще одним важным шагом в борьбе против международной преступной деятельности. Участие агентов по борьбе с наркотиками из Евросоюза и ФБР свидетельствует о серьезности операции и направленности на разоблачение и прекращение деятельности организованных преступных групп.

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