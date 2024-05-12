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Швейцарія виграла Євробачення-2024, Україна – у трійці найкращих

08:11, 12 травня 2024
Представники України Jerry Heil та аlyona alyona посіли 3 місце.
Швейцарія виграла Євробачення-2024, Україна – у трійці найкращих
Джерело фото: : Associated Press
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У шведському місті Мальме завершився пісенний конкурс Євробачення, переможцем 2024 року стала Швейцарія – Nemo з піснею «The Code». Це перша перемога країни за довгий час — з 1988 року, коли конкурс виграла Селін Діон.

Загалом переможцю вдалося отримати 365 балів від членів національного журі. Більшість країн віддали Nemo максимальну кількість балів – 12. А глядачі виступ оцінили у 226 балів. Таким чином у сумі Швейцарія здобула 591 бал.

Друге місце забрав представник Хорватії Baby Lasagna. Він отримав 547 бал.

Представники України Jerry Heil та аlyona alyona посіли 3 місце, набравши 453 бали від глядачів та журі.

Як голосували за Україну

За голосуванням національних журі Україна набрала 146 балів і посіла 5 місце. Від глядачів Україна отримала 307 балів.

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