МЗС планує спростити запис до консульств і прискорити оформлення паспортів

Міністерство закордонних справ України планує комплексно покращити надання консульських послуг для громадян за кордоном. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, підсумовуючи робочу нараду з колегами.

За словами очільника МЗС, рішення напрацьовувалися на основі зворотного зв’язку від українців, які проживають за межами країни. Найбільш проблемними визначено питання:

електронної черги,

оформлення закордонних паспортів,

кадрове навантаження на консульства.

Електронна черга та доступ до прийому документів

Сибіга визнав наявність обґрунтованих скарг на роботу електронної черги. Керівникам дипломатичних установ доручено у виправданих випадках, а також для вразливих і незахищених категорій громадян, забезпечувати прийом документів поза електронною чергою. Крім того, у консульствах із найбільшим навантаженням планують розширювати графіки прийому, якщо це дозволятимуть ресурси.

Окремо МЗС працює над вирішенням проблем доступу до консульських послуг для громадян, які тривалий час перебувають за кордоном і не можуть користуватися сервісом «Дія» або відкривати рахунки в українських банках. Міністр також наголосив, що жодні «платні черги» чи посередники не мають стосунку до МЗС, а боротьба з такими шахрайськими схемами ведеться у співпраці з Кіберполіцією.

Оформлення закордонних паспортів

Міністр зазначив, що закордонні паспорти залишаються однією з найбільш затребуваних консульських послуг. Упродовж минулого року консули в 127 дипломатичних установах оформили понад 196 тисяч таких документів.

Через обмежені можливості не завжди вдається прийняти всіх охочих у стандартні години роботи, тому з вересня минулого року посольства та консульства проводять виїзні консульські обслуговування у позаробочий час. Загалом відбулося 128 таких виїздів, під час яких понад 8 тисяч українців змогли оформити паспорти. Також опрацьовується питання скорочення строків доставки готових документів за кордон.

Розширення консульської мережі

МЗС поступово збільшує кількість консульських працівників і установ. Якщо у 2022 році на консульських посадах працювали 273 дипломати, то нині їх уже 392. Минулого року відкрилися три нові консульські установи. Водночас у міністерстві визнають, що цього все ще недостатньо з огляду на те, що за кордоном перебуває понад 8 мільйонів українців. Тому робота з розширення консульської присутності, особливо в країнах із найбільшою кількістю громадян України, триватиме.

На завершення Сибіга наголосив, що всі звернення та відгуки — зокрема й критичні — аналізуються і беруться в роботу.

