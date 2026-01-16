  1. В Україні

МЗС планує спростити запис до консульств і прискорити оформлення паспортів

10:00, 16 січня 2026
Найбільш проблемними визначено питання електронної черги, оформлення закордонних паспортів, кадрове навантаження на консульства.
Міністерство закордонних справ України планує комплексно покращити надання консульських послуг для громадян за кордоном. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, підсумовуючи робочу нараду з колегами.

За словами очільника МЗС, рішення напрацьовувалися на основі зворотного зв’язку від українців, які проживають за межами країни. Найбільш проблемними визначено питання:

  • електронної черги,
  • оформлення закордонних паспортів,
  • кадрове навантаження на консульства.

Електронна черга та доступ до прийому документів

Сибіга визнав наявність обґрунтованих скарг на роботу електронної черги. Керівникам дипломатичних установ доручено у виправданих випадках, а також для вразливих і незахищених категорій громадян, забезпечувати прийом документів поза електронною чергою. Крім того, у консульствах із найбільшим навантаженням планують розширювати графіки прийому, якщо це дозволятимуть ресурси.

Окремо МЗС працює над вирішенням проблем доступу до консульських послуг для громадян, які тривалий час перебувають за кордоном і не можуть користуватися сервісом «Дія» або відкривати рахунки в українських банках. Міністр також наголосив, що жодні «платні черги» чи посередники не мають стосунку до МЗС, а боротьба з такими шахрайськими схемами ведеться у співпраці з Кіберполіцією.

Оформлення закордонних паспортів

Міністр зазначив, що закордонні паспорти залишаються однією з найбільш затребуваних консульських послуг. Упродовж минулого року консули в 127 дипломатичних установах оформили понад 196 тисяч таких документів.

Через обмежені можливості не завжди вдається прийняти всіх охочих у стандартні години роботи, тому з вересня минулого року посольства та консульства проводять виїзні консульські обслуговування у позаробочий час. Загалом відбулося 128 таких виїздів, під час яких понад 8 тисяч українців змогли оформити паспорти. Також опрацьовується питання скорочення строків доставки готових документів за кордон.

Розширення консульської мережі

МЗС поступово збільшує кількість консульських працівників і установ. Якщо у 2022 році на консульських посадах працювали 273 дипломати, то нині їх уже 392. Минулого року відкрилися три нові консульські установи. Водночас у міністерстві визнають, що цього все ще недостатньо з огляду на те, що за кордоном перебуває понад 8 мільйонів українців. Тому робота з розширення консульської присутності, особливо в країнах із найбільшою кількістю громадян України, триватиме.

На завершення Сибіга наголосив, що всі звернення та відгуки — зокрема й критичні — аналізуються і беруться в роботу.

