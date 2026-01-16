  1. В Украине

МИД планирует упростить запись в консульства и ускорить оформление паспортов

10:00, 16 января 2026
Наиболее проблемными определены вопросы электронной очереди, оформления заграничных паспортов и кадровой нагрузки на консульства.
Министерство иностранных дел Украины планирует комплексно улучшить предоставление консульских услуг для граждан за рубежом. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, подводя итоги рабочей встречи с коллегами.

По словам главы МИД, решения разрабатывались на основе обратной связи от украинцев, проживающих за пределами страны. Наиболее проблемными определены вопросы:

  • электронной очереди,
  • оформления заграничных паспортов,
  • кадровой нагрузки на консульства.

Электронная очередь и доступ к приему документов

Сибига признал наличие обоснованных жалоб на работу электронной очереди. Руководителям дипломатических учреждений поручено в оправданных случаях, а также для уязвимых и незащищенных категорий граждан, обеспечивать прием документов вне электронной очереди. Кроме того, в консульствах с наибольшей нагрузкой планируется расширять графики приема, если это позволит ресурсная база.

Отдельно МИД работает над решением проблем доступа к консульским услугам для граждан, которые длительное время находятся за границей и не могут пользоваться сервисом «Дія» или открывать счета в украинских банках. Министр также подчеркнул, что никакие «платные очереди» или посредники не имеют отношения к МИД, а борьба с такими мошенническими схемами ведется в сотрудничестве с Киберполицией.

Оформление заграничных паспортов

Министр отметил, что заграничные паспорта остаются одной из самых востребованных консульских услуг. В течение прошлого года консулы в 127 дипломатических учреждениях оформили более 196 тысяч таких документов.

Из-за ограниченных возможностей не всегда удается принять всех желающих в стандартные часы работы, поэтому с сентября прошлого года посольства и консульства проводят выездные консульские обслуживания в нерабочее время. Всего состоялось 128 таких выездов, в ходе которых более 8 тысяч украинцев смогли оформить паспорта. Также прорабатывается вопрос сокращения сроков доставки готовых документов за границу.

Расширение консульской сети

МИД постепенно увеличивает количество консульских работников и учреждений. Если в 2022 году на консульских должностях работали 273 дипломата, то сейчас их уже 392. В прошлом году открылись три новые консульские учреждения. В то же время в министерстве признают, что этого все еще недостаточно с учетом того, что за границей находятся более 8 миллионов украинцев. Поэтому работа по расширению консульского присутствия, особенно в странах с наибольшей концентрацией граждан Украины, будет продолжена.

В завершение Сибига подчеркнул, что все обращения и отзывы — в том числе критические — анализируются и берутся в работу.

паспорт МИД загранпаспорт

