В Україні не залишилося жодної неушкодженої електростанції, — Денис Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яку б не атакували російські війська. Про це він повідомив, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

За його словами, найскладніша ситуація нині спостерігається у Києві, на Одещині та в прифронтових громадах.

Шмигаль зазначив, що держава нарощує кількість пунктів незламності та збільшує імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу для підтримки балансу в енергосистемі.

Крім того, між областями триває перерозподіл резервного енергетичного обладнання. Це, за словами міністра, має забезпечити стабільну роботу об’єктів критичної інфраструктури в умовах триваючих атак.

