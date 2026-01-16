В Украине не осталось ни одной не поврежденной электростанции, — Денис Шмыгаль

Министр энергетики заявил о наиболее сложной ситуации в Киеве, Одесской области и прифронтовых громадах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы не атаковали российские войска. Об этом он сообщил, выступая с трибуны Верховной Рады.

По его словам, наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Киеве, на Одесщине и в прифронтовых громадах.

Шмыгаль отметил, что государство наращивает количество пунктов незламности и увеличивает импорт электроэнергии из стран Европейского Союза для поддержания баланса в энергосистеме.

Кроме того, между областями продолжается перераспределение резервного энергетического оборудования. Это, по словам министра, должно обеспечить стабильную работу объектов критической инфраструктуры в условиях продолжающихся атак.

Ранее сообщалось, что Кабмин меняет правила комендантского часа, чтобы люди могли добраться до Пунктов незламности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.