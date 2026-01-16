В Украине не осталось ни одной не поврежденной электростанции, — Денис Шмыгаль
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы не атаковали российские войска. Об этом он сообщил, выступая с трибуны Верховной Рады.
По его словам, наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Киеве, на Одесщине и в прифронтовых громадах.
Шмыгаль отметил, что государство наращивает количество пунктов незламности и увеличивает импорт электроэнергии из стран Европейского Союза для поддержания баланса в энергосистеме.
Кроме того, между областями продолжается перераспределение резервного энергетического оборудования. Это, по словам министра, должно обеспечить стабильную работу объектов критической инфраструктуры в условиях продолжающихся атак.
Ранее сообщалось, что Кабмин меняет правила комендантского часа, чтобы люди могли добраться до Пунктов незламности.
