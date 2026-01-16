  1. В Украине

В Украине не осталось ни одной не поврежденной электростанции, — Денис Шмыгаль

10:42, 16 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Министр энергетики заявил о наиболее сложной ситуации в Киеве, Одесской области и прифронтовых громадах.
В Украине не осталось ни одной не поврежденной электростанции, — Денис Шмыгаль
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы не атаковали российские войска. Об этом он сообщил, выступая с трибуны Верховной Рады.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Киеве, на Одесщине и в прифронтовых громадах.

Шмыгаль отметил, что государство наращивает количество пунктов незламности и увеличивает импорт электроэнергии из стран Европейского Союза для поддержания баланса в энергосистеме.

Кроме того, между областями продолжается перераспределение резервного энергетического оборудования. Это, по словам министра, должно обеспечить стабильную работу объектов критической инфраструктуры в условиях продолжающихся атак.

Ранее сообщалось, что Кабмин меняет правила комендантского часа, чтобы люди могли добраться до Пунктов незламности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

энергетика Денис Шмыгаль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вина без штрафа: когда привлечение за нарушение ПДД становится невозможным

Апелляционный суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков, но установил неправомерные действия водителя.

Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]