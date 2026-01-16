Кабмин меняет правила комендантского часа, чтобы люди могли добраться до Пунктов незламности

Правительство смягчает ограничения из-за чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

Кабинет министров меняет правила передвижения во время комендантского часа. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр-министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, людям разрешат свободно передвигаться во время комендантского часа, чтобы добраться до Пунктов незламности, в том числе и в ночное время.

«В связи с массированными атаками РФ в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, в регионах и громадах», — отметил Шмыгаль.

Также министр энергетики заявил об усилении работы Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике и Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области. Первые заседания обоих штабов уже проведены.

Также правительство рекомендует НКРЭКУ в кратчайший срок пересмотреть и максимально упростить подключение резервного энергетического оборудования к сетям. Рассмотрение и согласование проекта — 2 дня. Получение технических условий — 2 дня. Обследование и опломбирование узла учета также за 2 дня.

«Перераспределяем резервное оборудование между регионами, учитывая критичность потребностей для объектов жизнеобеспечения», — добавил он.

Кроме того, государственные компании, прежде всего «Укрзализница» и НАК «Нафтогаз», должны срочно обеспечить закупку импортированной электрической энергии в течение ОЗП 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.

