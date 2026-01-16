Кабмін змінює правила комендантської години, щоб люди могли дістатись до Пунктів незламності

Уряд пом’якшує обмеження через надзвичайну ситуацію в енергосистемі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів змінює правила пересування під час комендантської години. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, людям дозволять вільно пересуватися під час комендантської години, щоб дістатися до Пунктів незламності, зокрема й у нічний час.

«У зв’язку із масованими атаками РФ в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці, в регіонах та громадах», — зазначив Шмигаль.

Також міністр енергетики заявив про посилення роботи Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Перші засідання обох штабів уже проведено.

Також уряд рекомендує НКРЕКП у найкоротший строк переглянути і максимально спростити підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Розгляд та погодження проєкту за 2 дні. Отримання технічних умов — 2 дні. Обстеження та опломбування вузла обліку також за 2 дні

«Перерозподіляємо резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення», — додав він.

Крім того, державні компанії, насамперед «Укрзалізниця» і НАК «Нафтогаз» повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом ОЗП 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.