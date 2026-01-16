  1. У світі

У США подали позов проти OpenAI через можливий вплив ChatGPT на смерть чоловіка

08:48, 16 січня 2026
За матеріалами справи, 40-річний чоловік тривалий час спілкувався з чатботом і сформував емоційну залежність.
У США подали позов проти OpenAI через можливий вплив ChatGPT на смерть чоловіка
У США подали судовий позов проти компанії OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Позивачка стверджує, що чатбот ChatGPT міг сприяти рішенню 40-річного чоловіка з Колорадо накласти на себе руки. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Позов подала до суду штату Каліфорнія Стефані Грей — мати Остина Гордона, який помер у листопаді 2025 року. У матеріалах справи йдеться про те, що чоловік нібито сформував сильну емоційну залежність від ChatGPT, використовуючи його не лише як джерело інформації, а й як співрозмовника для обговорення особистих переживань.

У позові стверджується, що ChatGPT поступово перейшов межу звичайного спілкування та, за твердженням позивачки, почав виконувати роль довіреної особи й несертифікованого «терапевта». Автори позову вважають, що така взаємодія могла негативно вплинути на психоемоційний стан користувача.

Окремо зазначається, що версія ChatGPT-4, якою користувався Гордон, нібито була спроєктована таким чином, що сприяла формуванню нездорової емоційної прив’язаності до чатбота.

Представник OpenAI назвав ситуацію «дуже трагічною» та повідомив, що компанія вивчає зміст позову.

В OpenAI наголосили, що продовжують удосконалювати навчання ChatGPT для розпізнавання ознак емоційної або психологічної кризи, деескалації чутливих розмов і спрямування користувачів до реальної допомоги. Також компанія заявила про співпрацю з фахівцями у сфері психічного здоров’я для поліпшення реакцій чатбота в складних ситуаціях.

Цей позов подано на тлі зростання уваги до потенційного впливу ШІ-чатботів на психічне здоров’я. OpenAI вже фігурує в інших судових справах у США, де компанію звинувачують у недостатньому контролі за реакціями ChatGPT у чутливих темах.

Стефані Грей вимагає компенсації збитків, пов’язаних зі смертю її сина.

США ChatGPT OpenAI штучний інтелект ШІ

