В США подали судебный иск против компании OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Истец утверждает, что чатбот ChatGPT мог способствовать решению 40-летнего мужчины из Колорадо покончить с собой. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Иск подала в суд штата Калифорния Стефани Грей — мать Остина Гордона, который умер в ноябре 2025 года. В материалах дела говорится о том, что мужчина якобы сформировал сильную эмоциональную зависимость от ChatGPT, используя его не только как источник информации, но и как собеседника для обсуждения личных переживаний.

В иске утверждается, что ChatGPT постепенно перешел границу обычного общения и, по утверждению истца, начал выполнять роль доверенного лица и несертифицированного «терапевта». Авторы иска считают, что такое взаимодействие могло негативно повлиять на психоэмоциональное состояние пользователя.

Отдельно отмечается, что версия ChatGPT-4, которой пользовался Гордон, якобы была спроектирована таким образом, что способствовала формированию нездоровой эмоциональной привязанности к чатботу.

Представитель OpenAI назвал ситуацию «очень трагичной» и сообщил, что компания изучает содержание иска.

В OpenAI подчеркнули, что продолжают совершенствовать обучение ChatGPT для распознавания признаков эмоционального или психологического кризиса, деэскалации чувствительных разговоров и направления пользователей к реальной помощи. Также компания заявила о сотрудничестве со специалистами в сфере психического здоровья для улучшения реакций чатбота в сложных ситуациях.

Этот иск подан на фоне роста внимания к потенциальному влиянию ИИ-чатботов на психическое здоровье. OpenAI уже фигурирует в других судебных разбирательствах в США, где компанию обвиняют в недостаточном контроле за реакциями ChatGPT в чувствительных темах.

Стефани Грей требует компенсации ущерба, связанного со смертью ее сына.

