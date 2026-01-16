97 транзакцій за кілька годин: суд відмовив клієнтці банку в поверненні коштів, списаних через Google-покупки

Суд дійшов висновку, що списання стали можливими через втрату контролю над платіжними реквізитами, а порушень з боку банку не доведено.

Клієнтка ПриватБанку намагалася через суд повернути майже 15 тисяч гривень, списаних з її картки внаслідок інтернет-покупок у сервісах Google. Вона стверджувала, що операції були шахрайськими і здійснені без її волі та підтвердження. Придніпровський районний суд Черкас дійшов висновку, що банк не порушив умов договору і законодавства, а втрату коштів спричинили дії або необережність самої клієнтки.

Обставини справи №711/7909/25

Позивачка є клієнткою АТ КБ «ПриватБанк» з 2012 року та користувалася карткою «Універсальна» з кредитним лімітом 15 тисяч гривень. 11 жовтня 2021 року з її карткового рахунку було проведено 97 транзакцій на загальну суму 14 986,45 грн. Платежі здійснювалися невеликими сумами та мали призначення «Google Overmobile, London», «Google Supercell, London», «Покупка, цифрові товари».

Про списання коштів жінка дізналася наступного дня після входу до системи дистанційного обслуговування. Вона звернулася до банку із заявами про повернення коштів і подала заяву до поліції щодо вчинення шахрайських дій. У межах претензійної роботи через міжнародну платіжну систему частину коштів — 3840 гривень — було повернуто. У поверненні решти суми банк відмовив, посилаючись на правила платіжних систем та мінімальні пороги для оскарження дрібних транзакцій.

Позивачка наполягала, що не передавала третім особам реквізити картки, PIN-код чи CVV2, не підтверджувала операції одноразовими паролями, не втрачала картку і не передавала телефон. На її думку, банк безпідставно списав кошти та повинен їх повернути разом із процентами, інфляційними втратами, пенею та компенсацією моральної шкоди.

Позиція банку

ПриватБанк заперечив проти позову і зазначив, що спірні операції були інтернет-платежами з ручним введенням реквізитів картки через захищений канал, які не потребують підтвердження PIN-кодом або SMS-паролем. Для їх здійснення достатньо знати номер картки, строк її дії та CVV-код.

Банк послався на результати внутрішнього розслідування, згідно з якими не зафіксовано втручання в систему «Приват24» або несанкціоновані входи до облікового запису клієнтки. У матеріалах претензійної роботи та заявках на chargeback містилися відомості про передачу реквізитів картки стороннім особам. Банк також наголосив, що виконав усі дії, передбачені правилами платіжних систем, і домігся часткового повернення коштів, а відповідальність за збереження платіжних даних покладається на користувача.

Оцінка суду

Суд встановив, що між сторонами діяв договір про надання банківських послуг, який передбачає обов’язок клієнта зберігати конфіденційність платіжних реквізитів і відповідальність за операції, здійснені до моменту повідомлення банку про їх компрометацію. Суд також врахував норми цивільного законодавства та законодавства у сфері платіжних послуг, які покладають ризик неправомірного використання картки на користувача у разі недотримання вимог щодо захисту інформації.

Придніпровський районний суд дійшов висновку, що позивачка не довела наявності протиправних дій або бездіяльності банку. Доказів того, що списання коштів сталося з вини банку чи його працівників, суду не подано. Сам по собі факт шахрайських дій третіх осіб, за відсутності вини банку, не є підставою для покладення на нього обов’язку відшкодовувати збитки клієнту.

Суд також зазначив, що позивачка своїми діями або необережністю допустила втрату контролю над платіжними реквізитами, що й уможливило проведення спірних операцій.

Рішення суду

За результатами розгляду справи суд відмовив у задоволенні позову в повному обсязі. У стягненні коштів, процентів, інфляційних втрат, пені та моральної шкоди відмовлено. Судові витрати зі сплати судового збору підлягають компенсації за рахунок держави. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

