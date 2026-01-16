97 транзакций за несколько часов: суд отказал клиентке банка в возврате средств, списанных через Google-покупки

Суд пришел к выводу, что списание стало возможным из-за утраты контроля над платежными реквизитами, а нарушений со стороны банка не доказано.

Клиентка ПриватБанка пыталась через суд вернуть почти 15 тысяч гривен, списанных с ее карты вследствие интернет-покупок в сервисах Google. Она утверждала, что операции были мошенническими и осуществлены без ее воли и подтверждения. Приднепровский районный суд Черкас пришел к выводу, что банк не нарушил условий договора и законодательства, а утрату средств обусловили действия или неосторожность самой клиентки.

Обстоятельства дела №711/7909/25

Истец является клиенткой АО КБ «ПриватБанк» с 2012 года и пользовалась картой «Универсальная» с кредитным лимитом 15 тысяч гривен. 11 октября 2021 года с ее карточного счета было проведено 97 транзакций на общую сумму 14 986,45 грн. Платежи осуществлялись небольшими суммами и имели назначение «Google Overmobile, London», «Google Supercell, London», «Покупка, цифровые товары».

О списании средств женщина узнала на следующий день после входа в систему дистанционного обслуживания. Она обратилась в банк с заявлениями о возврате средств и подала заявление в полицию о совершении мошеннических действий. В рамках претензионной работы через международную платежную систему часть средств — 3840 гривен — была возвращена. В возврате остальной суммы банк отказал, ссылаясь на правила платежных систем и минимальные пороги для оспаривания мелких транзакций.

Истец настаивала, что не передавала третьим лицам реквизиты карты, PIN-код или CVV2, не подтверждала операции одноразовыми паролями, не теряла карту и не передавала телефон. По ее мнению, банк безосновательно списал средства и должен их вернуть вместе с процентами, инфляционными потерями, пеней и компенсацией морального вреда.

Позиция банка

ПриватБанк возразил против иска и указал, что спорные операции были интернет-платежами с ручным вводом реквизитов карты через защищенный канал, которые не требуют подтверждения PIN-кодом или SMS-паролем. Для их осуществления достаточно знать номер карты, срок ее действия и CVV-код.

Банк сослался на результаты внутреннего расследования, согласно которым не зафиксировано вмешательства в систему «Приват24» или несанкционированных входов в учетную запись клиентки. В материалах претензионной работы и заявках на chargeback содержались сведения о передаче реквизитов карты посторонним лицам. Банк также подчеркнул, что выполнил все действия, предусмотренные правилами платежных систем, и добился частичного возврата средств, а ответственность за сохранность платежных данных возлагается на пользователя.

Оценка суда

Суд установил, что между сторонами действовал договор о предоставлении банковских услуг, который предусматривает обязанность клиента сохранять конфиденциальность платежных реквизитов и ответственность за операции, осуществленные до момента уведомления банка об их компрометации. Суд также учел нормы гражданского законодательства и законодательства в сфере платежных услуг, которые возлагают риск неправомерного использования карты на пользователя в случае несоблюдения требований по защите информации.

Приднепровский районный суд пришел к выводу, что истец не доказала наличие противоправных действий или бездействия банка. Доказательств того, что списание средств произошло по вине банка или его работников, суду не представлено. Сам по себе факт мошеннических действий третьих лиц при отсутствии вины банка не является основанием для возложения на него обязанности возмещать убытки клиенту.

Суд также отметил, что истец своими действиями или неосторожностью допустила утрату контроля над платежными реквизитами, что и сделало возможным проведение спорных операций.

Решение суда

По результатам рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Во взыскании средств, процентов, инфляционных потерь, пени и морального вреда отказано. Судебные расходы по уплате судебного сбора подлежат компенсации за счет государства. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

