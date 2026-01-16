  1. В Україні

Коли борги стають проблемою: що таке реструктуризація і як її оформити

11:14, 16 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мін’юст пояснює, з чого почати процедуру неплатоспроможності та які документи підготувати.
Коли борги стають проблемою: що таке реструктуризація і як її оформити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дніпровське міжрегіональне управління Мін’юсту пояснило, що таке проєкт плану реструктуризації боргів і як його підготувати.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У період фінансової нестабільності процедура неплатоспроможності часто стає реальним шляхом виходу з боргової кризи. Якщо людина вирішує скористатися цим механізмом, перший крок — подання заяви до господарського суду про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Вимоги до заяви визначені частинами 2–4 статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства. Згідно з частиною 4 цієї статті, разом із заявою боржник зобов’язаний подати пропозиції щодо реструктуризації боргів — проєкт плану реструктуризації боргів.

Проєкт плану реструктуризації боргів — це документ, у якому боржник відображає свій фінансовий і майновий стан та бачення шляхів погашення всіх або частини боргів. У майбутньому саме він може стати основою плану, що буде схвалений кредиторами та затверджений господарським судом.

Що обов’язково зазначається у плані:

  • причини неплатоспроможності;
  • визнані судом вимоги кредиторів із сумами та черговістю;
  • інформація про майновий стан після проведення інвентаризації керуючим реструктуризацією;
  • усі доходи, у тому числі заплановані;
  • розмір суми, що щомісяця залишається на проживання — не менше одного прожиткового мінімуму на боржника і кожного утриманця, а також кошти на обов’язкові платежі (аліменти тощо);
  • відомості про можливу реалізацію майна, у тому числі того, що є предметом забезпечення;
  • зміну способу, порядку, строків і розміру виконання зобов’язань;
  • відстрочення, розстрочення або списання боргів чи їх частини;
  • виконання зобов’язань третіми особами, зокрема шляхом укладення договору поруки, гарантії та інших правочинів;
  • інші заходи для покращення фінансового стану.

Важливо: окремі положення плану доцільно узгоджувати з кредиторами — насамперед щодо відстрочення, розстрочення, списання боргів і зміни умов їх виконання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

борг мінюст Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]