Коли борги стають проблемою: що таке реструктуризація і як її оформити

Мін’юст пояснює, з чого почати процедуру неплатоспроможності та які документи підготувати.

Дніпровське міжрегіональне управління Мін’юсту пояснило, що таке проєкт плану реструктуризації боргів і як його підготувати.

У період фінансової нестабільності процедура неплатоспроможності часто стає реальним шляхом виходу з боргової кризи. Якщо людина вирішує скористатися цим механізмом, перший крок — подання заяви до господарського суду про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Вимоги до заяви визначені частинами 2–4 статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства. Згідно з частиною 4 цієї статті, разом із заявою боржник зобов’язаний подати пропозиції щодо реструктуризації боргів — проєкт плану реструктуризації боргів.

Проєкт плану реструктуризації боргів — це документ, у якому боржник відображає свій фінансовий і майновий стан та бачення шляхів погашення всіх або частини боргів. У майбутньому саме він може стати основою плану, що буде схвалений кредиторами та затверджений господарським судом.

Що обов’язково зазначається у плані:

причини неплатоспроможності;

визнані судом вимоги кредиторів із сумами та черговістю;

інформація про майновий стан після проведення інвентаризації керуючим реструктуризацією;

усі доходи, у тому числі заплановані;

розмір суми, що щомісяця залишається на проживання — не менше одного прожиткового мінімуму на боржника і кожного утриманця, а також кошти на обов’язкові платежі (аліменти тощо);

відомості про можливу реалізацію майна, у тому числі того, що є предметом забезпечення;

зміну способу, порядку, строків і розміру виконання зобов’язань;

відстрочення, розстрочення або списання боргів чи їх частини;

виконання зобов’язань третіми особами, зокрема шляхом укладення договору поруки, гарантії та інших правочинів;

інші заходи для покращення фінансового стану.

Важливо: окремі положення плану доцільно узгоджувати з кредиторами — насамперед щодо відстрочення, розстрочення, списання боргів і зміни умов їх виконання.

