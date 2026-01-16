Коли борги стають проблемою: що таке реструктуризація і як її оформити
Дніпровське міжрегіональне управління Мін’юсту пояснило, що таке проєкт плану реструктуризації боргів і як його підготувати.
У період фінансової нестабільності процедура неплатоспроможності часто стає реальним шляхом виходу з боргової кризи. Якщо людина вирішує скористатися цим механізмом, перший крок — подання заяви до господарського суду про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
Вимоги до заяви визначені частинами 2–4 статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства. Згідно з частиною 4 цієї статті, разом із заявою боржник зобов’язаний подати пропозиції щодо реструктуризації боргів — проєкт плану реструктуризації боргів.
Проєкт плану реструктуризації боргів — це документ, у якому боржник відображає свій фінансовий і майновий стан та бачення шляхів погашення всіх або частини боргів. У майбутньому саме він може стати основою плану, що буде схвалений кредиторами та затверджений господарським судом.
Що обов’язково зазначається у плані:
- причини неплатоспроможності;
- визнані судом вимоги кредиторів із сумами та черговістю;
- інформація про майновий стан після проведення інвентаризації керуючим реструктуризацією;
- усі доходи, у тому числі заплановані;
- розмір суми, що щомісяця залишається на проживання — не менше одного прожиткового мінімуму на боржника і кожного утриманця, а також кошти на обов’язкові платежі (аліменти тощо);
- відомості про можливу реалізацію майна, у тому числі того, що є предметом забезпечення;
- зміну способу, порядку, строків і розміру виконання зобов’язань;
- відстрочення, розстрочення або списання боргів чи їх частини;
- виконання зобов’язань третіми особами, зокрема шляхом укладення договору поруки, гарантії та інших правочинів;
- інші заходи для покращення фінансового стану.
Важливо: окремі положення плану доцільно узгоджувати з кредиторами — насамперед щодо відстрочення, розстрочення, списання боргів і зміни умов їх виконання.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.